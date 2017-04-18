Найден протеин, который играет роль в воспалении и повреждении легких
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Исследователи выяснили, что протеин SAA играет ключевую роль в воспалении и повреждении легких при ХОБЛе. Он также не дает легким восстановить себя уже после того, как человек бросил курить.
Профессор Гари Андерсон из Мельбурнского Университета констатирует: данное открытие позволит создать лекарство, помогающее пациентам с любой стадией развития ХОБЛа и даже с астмой. Протеин SAA обычно производится в печени, однако у пациентов с ХОБЛом его ученые нашли в большой концентрации и в легких.
Там протеин провоцировал воспаление и останавливал молекулы, убирающие повреждения и снимающие воспаление. Это объясняет, почему, даже бросив курить, пациенты имеют воспаление в легких. Также есть основания полагать, что SAA снижает эффективность стероидных средств.
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