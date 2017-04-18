Найден протеин, который играет роль в воспалении и повреждении легких

В ближайшие семь лет болезни легких, вызванные курением, отступят под натиском нового средства. Такой прогноз делают ученые. Сотрудники Мельбурнского Университета, Королевского госпиталя Мельбурна, Женского госпиталя Бригама и Гарвардской медицинской школой уверены: благодаря их открытию реально затормозить прогрессию ХОБЛа.Исследователи выяснили, что протеин SAA играет ключевую роль в воспалении и повреждении легких при ХОБЛе. Он также не дает легким восстановить себя уже после того, как человек бросил курить.Профессор Гари Андерсон из Мельбурнского Университета констатирует: данное открытие позволит создать лекарство, помогающее пациентам с любой стадией развития ХОБЛа и даже с астмой. Протеин SAA обычно производится в печени, однако у пациентов с ХОБЛом его ученые нашли в большой концентрации и в легких.Там протеин провоцировал воспаление и останавливал молекулы, убирающие повреждения и снимающие воспаление. Это объясняет, почему, даже бросив курить, пациенты имеют воспаление в легких. Также есть основания полагать, что SAA снижает эффективность стероидных средств.