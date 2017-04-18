Отказ от этих продуктов снижает риск инсульта
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Исследователи сделали такой вывод на основе изучения статистики госпитализации в штате Нью-Йорк за 2002-2013 годы. Там, где люди ограничили употребление трансжиров, число пациентов с сердечным приступом и инсультом сократилось на шесть процентов.
«Исключение из рациона трансжиров может значительно снизить риск возникновения инсульта и сердечного приступа… Запрет трансжиров на государственном уровне может стать настоящей победой для миллионов людей», — заявил один из авторов исследования.
Трансжиры, содержащиеся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях, считаются весьма опасными, поэтому многие организации здравоохранения, включая ВОЗ, рекомендуют полностью отказаться от продуктов с их содержанием. Американские власти предпринимают попытки сократить употребление населением в пищу трансжиров.
СМИ2
LentaInform
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