Боль в сердце уйдет и сосуды станут здоровыми, если «кормить» их правильно

Сердце человека — сложная система, функционирование которой зависит от множества факторов, таких как генетика, настроение, время суток, общее самочувствие и другие. Важное место среди этих факторов отводится пище, которую мы потребляем. И как раз на режим питания можно влиять напрямую, обеспечивая наш моторчик самыми необходимыми элементами. И тогда боль в сердце уйдет.Залогом хорошей жизнедеятельности сердца является потребление здоровой пищи и максимальное исключение из рациона питания нездоровой. Крайне важно избегать жирные, соленые и сладкие продукты, так как они провоцируют набор веса, увеличивают концентрацию холестерина и трансжиров в организме, а также создают негативные условия для нервной системы. Что конечно же рано или поздно негативно отобьется на состоянии сердечно-сосудистой системы. Сердце радуется, когда вы потребляете эти продуктыРыба В рыбе содержатся полиненасыщенные жирные Омега-3 кислоты, регулирующие концентрацию липидов и холестерина в крови и способные предотвращать развитие атеросклероза. Особенно полезна морская рыба. Кроме того, отличная усвояемость рыбы способствует налаживанию работы желудка, печени и кишечника, здоровье которых непосредственно влияет на состояние сердца. Бананы, зелень, дыня, арбуз, курага В этих продуктах питания содержится важный для сердца микроэлемент — калий. Благодаря ему, организм нормализует артериальное давление и избавляется от отеков. Что само собой облегчает нагрузку на сердце. Бурый рис, крупы, овощи и фрукты Способствуют снижению уровня холестерина в крови, предотвращая образование атеросклеротических бляшек. Их потребление особенно важно при сердечной недостаточности. Какие продукты самые вредные для сердцаКопченые, соленые, консервированные изделия Из-за излишка в данных продуктах питания соли, жидкость недостаточно эффективно выводится из организма. Это способствует сгущению крови, формированию тромбов, повышению кровяного давления. Трансжиры (маргарин, магазинная выпечка и т.д.) Крайне опасные для здоровья сердца, так как повышают концентрацию плохого холестерина в крови. Жирные мясные и молочные продукты Рекордное содержание в данных продуктах насыщенных жиров — главный виновник образования бляшек в крови, а в результате — развитие атеросклероза, повышение артериального здоровья и многие другие негативные последствия. Среди факторов риска, определяющих здоровье сердца, крайне важное место занимает регулярное переедание. Ведь в любом случае это лишние килограммы, повышающие нагрузку на сердце.