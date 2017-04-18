Клетки организма имеют гендерные различия

Ученые нашли различия между клетками мужчин и женщин. Оказалось, что биологические единицы разных полов по-разному переносят стресс и усталость.Итальянские исследователи провели лабораторный эксперимент и выявили большие различия между клетками мужчин и женщин. Адаптируясь к стрессу, женские клетки видоизменяются, при этом может развиваться процесс аутофагии ("самопоедания") при гибели клеток. А мужские клетки развиваются в направлении программированной клеточной смерти.Результаты исследования дают основания полагать, что существуют различия в риске заражения некоторыми заболеваниями у мужчин и женщин. По этой причине врачам необходимо применять различное медикаментозное лечение, соответствующее признаку пола и клеточной реакции, отмечают ученые.