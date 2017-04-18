Ежедневный сон способствует интеллектуальному развитию ребенка

Ежедневный сон в одно и то же время благоприятно влияет на интеллектуальное развитие ребенка, утверждают специалисты.Ученые провели исследование, в котором часть детей укладывали спать по режиму, а остальные спали, когда хотели или вообще не спали. Оказалось, что дети, которые спали регулярно в одно и то же время лучше успевают в языках, чтении и математике.Те, кто ложатся спать раньше остальных, с большей вероятностью и соображать будут быстрее. В свою очередь, дошколята, которые спят ночью меньше рекомендуемых 11 часов, наверняка будут несколько запаздывать в развитии, полагают исследователи. В исследовании приняли участие четырехлетние дети.Эксперты пришли в выводу, что введение режима сна может оказаться важным способом влияния на детскую грамотность и на языковые навыки на стадии становления.