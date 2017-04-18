Боль в животе: когда надо быть тревогу
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В некоторых случаях боль – следствие повышенной чувствительности нервов при состоянии тревоги. В состоянии стресса в крови повышается уровень стимулирующих гормонов, это вызывает напряжение мускулатуры в области желудка и стенок кишечника. Возникает такое ощущение, будто «мутит от страха), или действительно начинает болеть живот.
Надо иметь в виду, что боль в области живота может возникнуть и по причинам, не связанным с пищеварением. Это может быть инфекция мочевых путей, напряженные мышцы брюшной стенки, гинекологические заболевания, воспаление тазовых органов, давление или раздражение, вызванное расстройствами вне пищеварительного тракта (при пневмонии и увеличенных лимфатических узлах, при некоторых опухолях).
Когда надо обращаться к врачу
Боль не утихает 2-3 дня.
Боль повторяется неоднократно в течение месяца.
В наличии смптомы6 лихорадка, сильный понос, рвота, менструальные расстройства и нарушение мочеиспускания.
Стул с кровью.
Частота опорожнения кишечника изменяется без видимых причин.
Потеря веса без видимых причин.
Когда необходимо срочно обращаться к врачу
Если есть острая или усиливающаяся боль.
Если есть рвота с кровью или с выделениями в виде «кофейных зерен».
Боль в правом подреберье.
СМИ2
LentaInform
Listis
Gnezdo
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