Боль в животе: когда надо быть тревогу

Боль в животе (гастралгия) может быть связана с волнением, с торопливо съеденной или слишком обильной пищей. Часто такая боль вызвана нарушениями в системе органов пищеварения. Причинами могут быть инфекция (гастроэнтерит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки), воспаление (язвенный колит, диверкулит или аппендицит) или непроходимость (запор или каловый камень в просвете кишки). Нарушения в составе кишечной микрофлоры часто бывают результатом лечения антибиотиками (дисбактериоз).В некоторых случаях боль – следствие повышенной чувствительности нервов при состоянии тревоги. В состоянии стресса в крови повышается уровень стимулирующих гормонов, это вызывает напряжение мускулатуры в области желудка и стенок кишечника. Возникает такое ощущение, будто «мутит от страха), или действительно начинает болеть живот.Надо иметь в виду, что боль в области живота может возникнуть и по причинам, не связанным с пищеварением. Это может быть инфекция мочевых путей, напряженные мышцы брюшной стенки, гинекологические заболевания, воспаление тазовых органов, давление или раздражение, вызванное расстройствами вне пищеварительного тракта (при пневмонии и увеличенных лимфатических узлах, при некоторых опухолях).Когда надо обращаться к врачуБоль не утихает 2-3 дня.Боль повторяется неоднократно в течение месяца.В наличии смптомы6 лихорадка, сильный понос, рвота, менструальные расстройства и нарушение мочеиспускания.Стул с кровью.Частота опорожнения кишечника изменяется без видимых причин.Потеря веса без видимых причин.Когда необходимо срочно обращаться к врачуЕсли есть острая или усиливающаяся боль.Если есть рвота с кровью или с выделениями в виде «кофейных зерен».Боль в правом подреберье.