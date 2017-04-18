Молекулярная “губка” поможет в лечении аутоиммунных заболеваний
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Группа исследователей из университета Базеля создали синтетический углевод, напоминающий по строению миелин-ассоциированный гликопротеин. Антитела принимают лекарство за MAG и прикрепляются к нему, их количество в крови уменьшается, ослабляется их деструктивное действие на нервную ткань. Эффективность метода испытана на лабораторных мышах.
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