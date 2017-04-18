Молекулярная “губка” поможет в лечении аутоиммунных заболеваний

Найдено безопасное лекарство против болезней типа синдрома Гийена-Барре. Ряд аутоиммунных заболеваний (например, синдром Гийена-Барре) вызывается ошибочной иммунной реакцией организма, при которой антитела реагируют на миелин-ассоциированный гликопротеин (MAG) и атакуют клетки нервной ткани. Это приводит к нарушению функций нервной системы. До сих пор такие заболевания лечатся подавлением иммунитета, вызывающим серьезные побочные эффекты. Ученые из Швейцарии создали вещество, способное подобно губке впитывать опасные антитела и тем самым лечить болезнь.Группа исследователей из университета Базеля создали синтетический углевод, напоминающий по строению миелин-ассоциированный гликопротеин. Антитела принимают лекарство за MAG и прикрепляются к нему, их количество в крови уменьшается, ослабляется их деструктивное действие на нервную ткань. Эффективность метода испытана на лабораторных мышах.