Стресс заставляет людей сопереживать другим

Новое исследование, проведенное сотрудниками Венского университета, показало: стресс пробуждает эмпатию (способность к сопереживанию). Также ученые выяснили, что в состоянии стресса сложнее трезво оценить ситуацию. В исследовании приняли участие 80 добровольцев.Участникам нужно было выполнять определенные задания в условиях стресса и проявлять сопереживание. Исследователи следили за активностью мозга добровольцев с помощью МРТ. Исследование показало: в состоянии стресса мозговая активность, связанная с эмпатией, у участников оказалась выше. Но еще из-за стресса у добровольцев возникала неадекватная реакция на происходящее.Кстати, согласно данным другого исследования, проведенного в Северо-Западном университете, похожие проблемы мешают сопереживать. По словам специалистов, люди быстро забывают то, что они испытывали в момент трудностей. Человек уверен: раз ему удалось справиться с этой проблемой, то и другой сможет.