Стресс заставляет людей сопереживать другим
http://www.meddaily.ru - Добавил milestogo в категорию Психиатрия
Участникам нужно было выполнять определенные задания в условиях стресса и проявлять сопереживание. Исследователи следили за активностью мозга добровольцев с помощью МРТ. Исследование показало: в состоянии стресса мозговая активность, связанная с эмпатией, у участников оказалась выше. Но еще из-за стресса у добровольцев возникала неадекватная реакция на происходящее.
Кстати, согласно данным другого исследования, проведенного в Северо-Западном университете, похожие проблемы мешают сопереживать. По словам специалистов, люди быстро забывают то, что они испытывали в момент трудностей. Человек уверен: раз ему удалось справиться с этой проблемой, то и другой сможет.
LentaInform
Gnezdo
Listis
СМИ2
Добавить комментарий