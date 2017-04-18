Как наш рацион влияет на наше здоровье

Еда, качество жизни и счастье… Эту связь исследовали разные виды мыслителей, которые жили в разные времена и обществах, мораль сводилась к одному: диета напрямую влияла на благополучие человека. И порой – весьма удивительным образом.В далеком 1826 году французский адвокат и политик Жан Антельм Брилья-Саварин издал трактат под названием «Физиология вкуса, или Раздумья о трансцендентальной гастрономии», прославивший его на века.Именно ему принадлежит афоризм «Скажите мне, что вы едите, и я скажу вам, кем вы являетесь». С тех пор эта истина подтверждалась неоднократно – и в жизни, и в исследованиях. Например, исследователи из США еще в 1940 году пытались заставить американцев есть больше овощей и связывали качество продуктов питания с более высоким качеством жизни.Как объясняет в журнале Historical Research наш современник, гарвардский социолог Стив Шапин «Ваш обед или ужин понимается как набор химических веществ; а вы сами – тоже набор химических веществ, только организованных в физиологические системы. И если употреблять «правильные», то есть необходимые организму элементы, впоследствии можно наслаждаться хорошим здоровьем. Соответственно, если вы съедите «неправильные», то будете страдать болезнями, а такая нерациональная диета вообще приведет сокращению продолжительности жизни».