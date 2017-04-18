Как самому себе помочь при постоянной боли в коленях

Мы каждый день бегаем, прыгаем, становимся на колени, сгибаем их. Пока колени хорошо нам служат, мы о них не думаем.Колено – один из самых важных и уязвимых суставов тела. В отличие от тазобедренного, который представляет собой шарообразную головку, глубоко спрятанную в суставной впадине, коленный сустав меньше защищен, поэтому более уязвим. Причина воспалений часто одна – перегрузка сустава в результате довольно значительных однотипных движений при занятиях спортом или физической работе. К тому же коленные суставы часто воспаляются в результате переохлаждения или инфицирования вирусами.Когда надо обращаться к врачуЕсли при резком движении вы услышали щелчок и ощутили боль, а на следующий день колено опухло, появилась повышенная чувствительность и боль, некоторое изменение цвета кожи и потеря подвижности. Что могло произойти: отрыв хряща, разрыв мениска или связки.Что необходимо срочно сделать в случае травмыПоложить лед на колено и обратиться к врачу.Как самому себе помочь при постоянной боли в коленяхТепло помогает уменьшить боль и улучшает кровообращение. Холод подходит для лечения воспаленного сустава. Сделайте компресс, намочив полотенце в горячей или холодной воде и отжав его. Положите на больной сустав.Делайте компрессы из теплого (не горячего) растоплденного пчелиного воска или парафина на 10 минут. Остывший воск легко удаляется, его можно использовать повторно.Одевайтесь тепло.Двигайтесь по лестнице следующим образом: вначале делайте шаг здоровой ногой, когда идете вверх, и больной, когда идете вниз.Найдите болевую точку. На бедре имеется точка, провоцирующая так называемый синдром слабого колена. Двигайте руку прямо вверх от верхушки колена по передней поверхности бедра на 8 см, затем сдвиньте ее внутрь на 5-10 см. Подушечкой большого пальца сильно надавите и держите до тех пор, пока не почувствуете, что напряжение мышц уходит.Используйте дыхательную гимнастику. Научитесь дышать медленно, так как при слишком частом или глубоком дыхании боль в суставах усиливается.Ежедневно пейте имбирный чай (2ч.л. молотого имбиря залить 2 стаканами кипятка).