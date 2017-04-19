Регулярное употребление рыбы помогает предотвратить болезнь Альцгеймера

Группе исследователей из университета Питсбурга удалось выяснить, что регулярное употребление рыбы помогает улучшить состояние головного мозга человека, а также предотвратить развития множества дегенеративных заболеваний с возрастом, в том числе и болезни Альцгеймера.Ученые составили контрольную группу из случайно выбранных 260 людей разного возраста и с различным состоянием здоровья, которые употребляли рыбу еженедельно. В среднем каждый членов группы включал в свой рацион блюда из рыба, от одного до четырех раз в неделю. По прошествии 10 лет испытаний ученые смогли сформулировать вывод, что регулярное потребление рыбы помогает существенно увеличить объемы серого вещества в нескольких областях головного мозга человека.Повышение объемов серого вещества традиционно является индикатором улучшения когнитивных функций головного мозга, и соответственно способности человека мыслить логически. Немаловажно также и то, что оно помогает существенно сократить развития множества заболеваний. По подсчетам исследователей, поддержание достаточного уровня серого вещества в течение пяти лет подряд помогает сократить риск развития болезни Альцгеймера в пять раз. Ученые отмечают, что пользу от употребления жирных видов рыбы для нашего головного мозга сложно переоценить – рыбий жир помогает существенно улучшить функционирование так называемой кратковременной памяти – способности человека быстро оперировать имеющейся в его распоряжении информацией, сопоставлять различные тезисы и аргументы, и делать правильные выводы.При этом, по мнению исследователей в данном случае мы имеем дело с уникальным явлением – употреблению в пищу не более чем одной разновидности продуктов питания на регулярной основе можно признать достаточным средством предотвращения множества различных дегенеративных заболеваний головного мозга, а также существенно улучшить способность сохранять рациональное мышление людей в пожилом возрасте. Вместе с тем для достижения наиболее положительного эффекта от употребления в пищу рыбы ученые советуют включать ее в свой рацион питания несколько раз в неделю, а также не ограничиваться всего двумя-тремя видами рыбы, а напротив, стараться их варьировать, поскольку каждая рыба богата различными микроэлементами.