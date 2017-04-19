Рак груди опасен и для мужчин

Среди женщин достаточно распространен рак молочных желез, однако оказалось, что и у мужчин встречается это заболевание довольно широко, сообщили исследователи.Согласно статистике, в 2009 году рак молочной железы был диагностирован у 22700 канадских женщин и у 180 канадских мужчин. Смертельных случаев было 5400 и 50 соответственно.В настоящее время эксперты прогнозируют безрадостный диагноз для каждой девятой женщины, а смертельный исход — для каждой 28-ой. Эта статистическая величина уменьшается вместе с развитием новых, лучших методов диагностики, а также лучшего понимания причин возникновения раковой опухоли.Сюда включают снижение факторов риска развития рака за счет здорового образа жизни, самообследования или поиска ответа на вопрос, разумно ли применять гормонозаместительную терапию или принимать противозачаточные таблетки. Специалисты настоятельно рекомендуют регулярно делать маммограмму.