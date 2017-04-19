Упражнения во второй половине беременности не снижают риск гестационного диабета
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В исследовании участвовали 855 беременных на сроке от 18 до 22 недели, которых разделили на две группы. Первая группа занималась физическими упражнениями по часу трижды в неделю в течение 12 недель (аэробика, силовые упражнения, растяжка). Помимо этого дважды в неделю они занимались дома. Вторая группа вела обычный образ жизни. К третьему триместру гестационный диабет был диагностирован у 7% женщин из первой группы и 6% - из второй.
Руководителя исследования, Signe N. Stafne из Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме, результаты работы удивили: для населения в целом физические упражнения считаются верным средством предотвращения сахарного диабета 2 типа. "Возможно, упражнения оказывают разное воздействие на диабет 2 типа и гестационный диабет", - пишет Stafne.
"И тем не менее умеренные физические нагрузки полезны для беременных, поскольку укрепляют здоровье и удерживают вес в пределах нормы", - добавляет он.
По оценкам, гестационный сахарный диабет развивается у 14% беременных во всём мире. После родов это состояние проходит, но может привести к ряду осложнений беременности, таких как крупный плод. Кроме того, у таких женщин повышается риск развития сахарного диабета 2 типа в будущем.
Что интересно, в первой группе лишь 55% женщин строго соблюдали предписанный им режим занятий. "Похоже, что исследование скорее показывает, как трудно заставить беременных упражняться, нежели бесполезность самих упражнений", - отмечает Dr. Rita W. Driggers, акушер-гинеколог из Вашингтона, не участвовавшая в исследовании. К тому же, лишь 13% женщин из первой группы выдерживали интенсивность упражнений от умеренной до высокой. "Возможно, мы хотим от них слишком многого", - говорит д-р Driggers.
Американская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует беременным умеренную физическую нагрузку, типа ходьбы, в течение 30 минут в день.
По словам Stafne, существует ещё одна причина видимой неэффективности упражнений: возможно занятия надо начинать не во втором, а в первом триместре беременности, когда в организме происходят важные изменения обмена веществ. Кроме того, участницы исследования имели нормальный вес, что намного снижает риск гестационного диабета. Есть вероятность,что у женщин с лишним весом эффект будет заметнее, говорит он.
СМИ2
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