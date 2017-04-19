Упражнения во второй половине беременности не снижают риск гестационного диабета

Как показало недавнее клиническое исследование, у женщин, которые регулярно выполняли физические упражнения во второй половине беременности, тем не менее не снизился риск развития сахарного диабета беременных, или гестационного диабета.В исследовании участвовали 855 беременных на сроке от 18 до 22 недели, которых разделили на две группы. Первая группа занималась физическими упражнениями по часу трижды в неделю в течение 12 недель (аэробика, силовые упражнения, растяжка). Помимо этого дважды в неделю они занимались дома. Вторая группа вела обычный образ жизни. К третьему триместру гестационный диабет был диагностирован у 7% женщин из первой группы и 6% - из второй.Руководителя исследования, Signe N. Stafne из Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме, результаты работы удивили: для населения в целом физические упражнения считаются верным средством предотвращения сахарного диабета 2 типа. "Возможно, упражнения оказывают разное воздействие на диабет 2 типа и гестационный диабет", - пишет Stafne."И тем не менее умеренные физические нагрузки полезны для беременных, поскольку укрепляют здоровье и удерживают вес в пределах нормы", - добавляет он.По оценкам, гестационный сахарный диабет развивается у 14% беременных во всём мире. После родов это состояние проходит, но может привести к ряду осложнений беременности, таких как крупный плод. Кроме того, у таких женщин повышается риск развития сахарного диабета 2 типа в будущем.Что интересно, в первой группе лишь 55% женщин строго соблюдали предписанный им режим занятий. "Похоже, что исследование скорее показывает, как трудно заставить беременных упражняться, нежели бесполезность самих упражнений", - отмечает Dr. Rita W. Driggers, акушер-гинеколог из Вашингтона, не участвовавшая в исследовании. К тому же, лишь 13% женщин из первой группы выдерживали интенсивность упражнений от умеренной до высокой. "Возможно, мы хотим от них слишком многого", - говорит д-р Driggers.Американская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует беременным умеренную физическую нагрузку, типа ходьбы, в течение 30 минут в день.По словам Stafne, существует ещё одна причина видимой неэффективности упражнений: возможно занятия надо начинать не во втором, а в первом триместре беременности, когда в организме происходят важные изменения обмена веществ. Кроме того, участницы исследования имели нормальный вес, что намного снижает риск гестационного диабета. Есть вероятность,что у женщин с лишним весом эффект будет заметнее, говорит он.