Пожилые люди рискуют заболеть пневмонией, если не будут зимой регулярно чистить зубы

Многие пожилые люди рискуют заработать пневмонию, если не будут зимой регулярно чистить зубы, предупреждает доктор Саммит Йоши из медицинской школы Йельского Унвиерситета. Он выявил прямую связь между бактериями во рту и болезнями легких.Как оказалось, изменения в бактериях, живущих во рту, предшествовали развитию пневмонии. Надо сказать, плохое состояние зубов и полости рта уже ранее связывалось с респираторными заболеваниями.Считается, грудные инфекции вызваны попаданием капель с бактериями из горла и ротовой полости в легкие. В итоге развивается инфекция, как при пневмонии, или же ухудшается состояние. Поэтому среди людей с болезнями десен смертность вследствие пневмонии выше.По словам доктора Нигеля Картера из Британского фонда здоровья зубов, в зимнее время никто не застрахован от простуд и гриппа. Соблюдение гигиены полости рта (чистка зубов два раза в день, использование зубной нити и редкое потребление сладостей) может стать прекрасной профилактикой, особенно для людей, находящихся в группе риска.