Пожилые люди рискуют заболеть пневмонией, если не будут зимой регулярно чистить зубы

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Многие пожилые люди рискуют заработать пневмонию, если не будут зимой регулярно чистить зубы, предупреждает доктор Саммит Йоши из медицинской школы Йельского Унвиерситета. Он выявил прямую связь между бактериями во рту и болезнями легких.

Как оказалось, изменения в бактериях, живущих во рту, предшествовали развитию пневмонии. Надо сказать, плохое состояние зубов и полости рта уже ранее связывалось с респираторными заболеваниями.

Считается, грудные инфекции вызваны попаданием капель с бактериями из горла и ротовой полости в легкие. В итоге развивается инфекция, как при пневмонии, или же ухудшается состояние. Поэтому среди людей с болезнями десен смертность вследствие пневмонии выше.

По словам доктора Нигеля Картера из Британского фонда здоровья зубов, в зимнее время никто не застрахован от простуд и гриппа. Соблюдение гигиены полости рта (чистка зубов два раза в день, использование зубной нити и редкое потребление сладостей) может стать прекрасной профилактикой, особенно для людей, находящихся в группе риска.
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Listis

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