Врач Анатолий Махсон рассказал о создании нового онкологического кластера

Бывший главный врач Московской городской онкологической больницы №62 Анатолий Махсон возглавит онкологический кластер, создающийся в ГК "Медси". Из государственного учреждения специалиста уволили после того, как он обнародовал документы, которые подтверждали факт коррупции при госзакупках лекарств.Лечить москвичей в частной клинике планируется по ОМС. Центром онкологического кластера станет Клиническая больница "Медси" в Боткинском проезде. В ней 140 коек. По словам Анатолия Махсона, больные смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Основой комбинированного лечения будут хирургическое лечение практически всех нозологий и химиотерапия. Также Анатолий Махсон отметил: в перспективе "Медси" собирается развивать лучевую службу.Больница "Медси" будет сотрудничать с Московской городской онкологической больницей №62 МНИОИ имени Герцена и шестью поликлиниками, основными задачами которых станут наблюдение, отбор и обследование пациентов. Анатолий Махсон сказал, что сейчас в больнице необходимо наладить работу по новому профилю и подобрать кадры. Врач подчеркнул: команда будет формироваться не за счет онкологической больницы №62.