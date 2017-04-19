Генетики объяснили, как окончательно победить вирус гепатита С

Исследователи из STOP-HCV, национального консорциума, финансируемого Советом медицинских исследований (MRC) и возглавляемого учеными из Оксфордского университета, разрабатывают большие наборы генетических данных для улучшения терапии гепатита С (HCV) и лучшего понимания биологии инфекции.Вирусный гепатит С является одной из ведущих причин смерти и инвалидности во всем мире, этом 2-3% населения мира заражены HCV. Многие люди не знают, что они инфицированы этим вирусом, а если его не лечить, болезнь может привести к поражениям печени и раку. В то же время появляются новые лекарства, которые могут победить инфекцию, но они очень дороги и доступ к ним в настоящее время ограничен. Эти препараты также менее эффективны при лечении некоторых из семи генотипов вирусов.Исследователи из Оксфордского университета впервые разработали метод анализа и сравнения генетического состава вируса гепатита С (HCV), использовав образцы 500 пациентов с этим возбудителем. Это помогло ученым выяснить, как человеческий геном взаимодействует с вирусом. Они идентифицировали два места в геноме человека, которые мутируют, тем самым «калибруя» иммунную систему, а также влияют на генетическое разнообразие вируса.Одна из позиций в геноме человека (HLA) выявляет те части вируса HCV, которые пытались мутировать, чтобы избежать распознавания иммунной системой человека. Исследователи использовали данные для создания карты этих выборочных нагрузок по вирусному геному, которые можно использовать для поиска уязвимостей возбудителя – их и можно будет использовать в качестве мишени в новых схемах терапии.