Женщины ценят мужскую красоту не меньше, чем мужчины – женскую

Новое исследование ученых из США, опубликованное в журнале Evolutionary Psychological Science, показало, что женщины ценят физическую привлекательность в потенциальном партнере намного больше, чем они говорят.Эксперты в области социальной психологии из Восточного университета штата Коннектикут в Уиллимантике попросили молодых женщин (в возрасте от 15 до 29 лет) выбрать потенциальных партнеров для свидания из серии фотографий и описаний к ним. В то же время было предложено выбрать потенциальных парней для своих дочерей, используя ту же информацию, женщинам-матерям (в возрасте от 37 до 61 года).Результаты показали, что внешность мужчины была более значимым фактором для участниц из обеих групп, чем его профиль, то есть описание его личности. Это срабатывало, даже если профиль мужчины был наполнен весьма желательными личными качествами, такими как уважительность, честность и надежность.Предыдущие исследования по этому вопросу давали противоречивые результаты. Как сообщается в новых данных, которые более однозначны, и дочери, и матери оценили привлекательных и умеренно привлекательных мужчин как более желательных партнеров для свидания, чем физически непривлекательных мужчин.