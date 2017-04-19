Психологический дискомфорт врачебных кабинетов влияет на соблюдение рекомендаций врача

Между тем, что больные говорят, и тем, что делают на самом деле, существует огромная разница, считают американские исследователи из Johns Hopkins School of Medicine.Ученые провели опрос, в результате которого обнаружили, что среди больных с дыхательными проблемами, которые использовали ингаляторы, оказалось, что из 75%, сказавших об использовании ингалятора три раза в день, только 15% действительно это делали.А 14% предварительно опустошали ингалятор, чтобы иметь видимость «послушных». Тем не менее, ложь врачу нередко возникает не только из желания обмануть его, но и из желания обмануть и себя. Пациент убеждает себя в том, что его привычки и образ жизни недалеки от здоровых и сам начинает в это верить.По мнению психологов, условия врачебного кабинета давят на пациента и не располагают к откровенности. «Приниженное» положение, которое может испытывать пациент в ходе осмотра, и неравенство между ним и врачом приводят к растерянности и не улучшают атмосферу в отношениях между доктором и больным.