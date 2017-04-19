Колебания веса повышают риск инсульта

Ученые исследовали процесс набора веса после прекращения диеты и пришли к выводу, что колебания массы тела могут стать причиной инфаркта, инсульта и даже смерти, если у человека изначально имелись кардиологические проблемы. Авторами работы стали специалисты из Медицинского центра Лэнгон при Нью-Йоркском университете, США.Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и индексе массы тела у 9,5 тыс. пациентов с ишемической болезнью сердца, собранные за четырехлетний период наблюдений. Анализ показал, что колебания веса влияют на повышенный риск приступа стенокардии, инфаркта, инсульта, а также развития сердечной недостаточности.«Каждые набранные или сброшенные полкило или килограмм повышают риск обострения проблем с сердцем и сосудами на 4%, а риск смерти по этим причинам - на 9%», - установили авторы исследования.По словам специалистов, колебания веса вызывают специфические гормональные изменения, которые оказывают негативное действие на сердце.В частности, оказалось, что у пациентов с проблемами сердца при резких скачках веса риск смерти оказался на 124%, инфаркта миокарда - на 117%, а инсульта - на 136% выше, чем у пациентов со стабильным весом.