Как справиться с гипотиреозом с помощью питания, ускоряющего метаболизм

Гипотиреоз — расстройство функций щитовидной железы, в результате которого этот орган ослабевает и начинает вырабатывать меньшее количество гормонов.Это заболевание не проходит бессимптомно, ведь гормональный фон оказывает влияние на метаболизм, а также на состояние нервной и сердечно-сосудистой систем человека.Развитие гипотиреоза может быть спровоцировано неправильным питанием, воздействием токсинов, стрессами и различными вредными привычками, которые негативным образом влияют на состояние здоровья человека в целом.Какие симптомы указывают на гипотиреоз?У человека, страдающего гипотиреозом, нарушается гормональное равновесие, что не может не сказываться на его самочувствии.К основным симптомам гипотиреоза относятся:Резкие перепады настроения.Повышенная чувствительность к холоду.Увеличение или потеря веса.Депрессия и нервное напряжение.Нерегулярный менструальный цикл, слишком продолжительные менструации.Запоры.Хроническая усталость и слабость.Сухость кожи.Ломкие волосы и ногти, вялая кожа.Выпадение волос.Как справиться с гипотиреозом, ускоряя метаболизм?Решение проблемы гипотиреоза лежит в ускорении метаболизма человека, говорят эксперты.Именно от скорости метаболизма зависит, насколько эффективно наш организм способен получать из пищи энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности человека.Состояние нашего метаболизма напрямую связано с здоровьем пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Реализация многих базовых процессов, протекающих в организме человека, зависит от обмена веществ.В зависимости от наших привычек наш метаболизм может ускоряться и замедляться. Именно мы с вами решаем, каким будет наш обмен веществ. Так, ускорение метаболизма позволяет сбросить вес и улучшить состояние нашего здоровья в целом.Как этого добиться? Очень просто — для этого необходимо включить в свой рацион полезные продукты, в которых содержатся стимулирующие обмен веществ микроэлементы.Также большое значение имеет активный образ жизни и здоровый сон по 7-8 часов в день (без перерывов).Если у вас обнаружили гипотиреоз, тебе необходимо внести некоторые изменения в привычный образ жизни.В первую очередь это касается питания. Это позволит вам избежать набора веса и других неприятных проблем, которые появляются в результате уменьшения количества вырабатываемых щитовидной железой гормонов.Продукты, о которых сейчас пойдёт речь, помогут стимулировать работу щитовидной железы.Пища с высоким содержанием йодаДля правильной работы щитовидной железы организму человека необходим йод. Во многих случаях причиной развития гипотиреоза является именно дефицит этого вещества.Включение в рацион продуктов с высоким содержанием йода поможет тебе справиться с нервным напряжением. Что касается системы пищеварения, то йод позволяет избавиться от кишечных паразитов и побороть такие неприятные проблемы, как вздутие живота и нарушения пищеварения.Восполнить дефицит йода в организме вам позволят следующие продукты:Морские водоросли.Черника.Натуральный йогурт.Белая фасоль.Клубника.Гималайская соль.Молочные продукты.Картофель.Bитаминные комплексы.Кокосовое маслоКокосовое масло оказывает стимулирующее действие на метаболизм и щитовидную железу человека. Это позволяет увеличить количество вырабатываемых гормонов.Оно отличается противогрибковыми свойствами и является хорошим антибиотиком. Так, кокосовое масло помогает справиться с такими микроорганизмами, как helicobacter pylori и candida.Безусловно, очень важно выбирать качественное и органически чистое кокосовое масло. Рафинированное масло для этого не подходит, так как в результате обработки оно теряет свои полезные свойства.Как его принимать?Начинать приём кокосового масла следует с 1 чайной ложки в день, постепенно увеличивая его количество до 3 столовых ложек.Витамины группы ВВитамины группы В необходимы для нормальной работы щитовидной железы. У каждого из витаминов при этом имеется свой собственный «участок работы»:Тиамин (В1): рекомендуется принимать в случае гиперактивности щитовидной железы.Рибофлавин (В2): требуется организму человека для выработки необходимого количества гормонов.Ниацин (В3): необходим для нормальной работы клеток и желёз нашего организма.Пиридоксин (В6): дефицит этого витамина препятствует надлежащему использованию йода щитовидной железой.Кобаламин (В12): в результате гипотиреоза организм человека теряет способность к абсорбированию этого витамина. Проблема заключается в том, что его дефицит увеличивает риск развития заболеваний нервной системы.Витамин DДефицит витамина D может провоцировать различные аутоиммунные заболевания, в том числе и расстройства функций щитовидной железы.Восполнить дефицит этого витамина вам помогут приём витаминных комплексов и небольшие солнечные ванны.ЦинкНедостаток цинка в организме человека может стать причиной как и гипотиреоза, так и гипертиреоза.Этот минерал жизненно необходим нашего организму для правильной работы иммунной системы. Также цинк помогает нам регулировать вес.МедьМедь не только способна нормализовать работу щитовидной железы, но и увеличить количество красных клеток крови. Это позволяет справиться с такими проблемами, как сухость и вялость кожи, а также ломкость ногтей и волос.Богатым источником меди является хлорофилл, который содержится в водорослях, зелёных салатах и овощах. Также можно приобрести хлорофилл в виде пищевых добавок.Масла, содержащиеся в рыбеСодержащиеся в различных видах рыбы масла позволяют регулировать выработку щитовидной железой гормонов.Они являются богатым источником жирных кислот Омега-3. Это вещество успокаивает воспалительные процессы в организме человека и укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы.КлетчаткаПища с высоким содержанием клетчатки позволяет нам избежать лишнего веса и способствует снижению уровня сахара в крови.Благодаря клетчатке улучшается наше пищеварение. Это вещество помогает нам контролировать аппетит и понижает уровень холестерина в крови.Если вы заметили у себя симптомы гипотиреоза, необходимо обратиться за консультацией к медицинскому специалисту. Только он сможет поставить вам точный диагноз.Пища и пищевые добавки, а которых речь шла выше, являются всего лишь дополнением лечения расстройства функций щитовидной железы. Поэтому их необходимо принимать, предварительно посоветовавшись с врачом.