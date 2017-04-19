Разработана программа для определения риска побочных эффектов от приема статинов

Препараты, снижающие уровень холестерина, должны назначаться очень осторожно, так как вызывают тяжелые побочные эффекты, сообщили исследователи.Некоторые виды и дозы таких препаратов (статинов) связаны с большим риском развития таких осложнений, как проблемы с печенью и отказ работы почек, выяснили ученые. У медиков будет доступ к компьютерной программе, разработанной на основе результатов исследования, которая поможет определить степень риска назначения препаратов, сообщили специалисты.Миллионы британцев принимают статины, чтобы сократить риск возникновения инсульта и сердечных приступов. Исследователи из университета Ноттингема подчеркнули, что для многих людей польза от приема статинов превышает негативное воздействие, однако результаты исследования позволят максимально сбалансировать прием лекарств и сократить риск побочных эффектов для каждого пациента в отдельности.Некоторые виды и дозы таких препаратов (статинов)