Средневековая медицина поможет создать новые антибиотики

В отчаянных поисках новых антибиотиков ведущие американские ученые изучают средневековые медицинские справочники. Они хотят отыскать в них альтернативные компоненты, помогающие сражаться с бактериями, обретающими резистентность к всем имеющимися лекарствам.На протяжении долгих лет наука с презрением смотрела на средневековую медицину. Использующиеся много веков назад методы лечения называли варварским, а само то время именовали темным. Широко распространена точка зрения о том, что все средневековые лекарства создавались не на основе какой-либо науки и исследований, а из неправильных представлений об анатомии человека, всякого рода суеверий и прочей ереси. Но теперь некоторые весьма авторитетные современные ученые заново пересматривают медицинские справочники Средневековья, ожидая обнаружить в них ингредиенты, которые помогут создавать антибиотики нового поколения.Эволюция антибиотикорезистентных бактерий означает, что человечеству необходимо постоянно создавать новые лекарства. Уже очень скоро некоторые не самые страшные болезни станут неизлечимыми из-за того, что люди бесконтрольно используют антибиотики. Увы, создание новых препаратов происходит крайне медленно. Приблизительно 700 000 человек каждый год умирает из-за инфекций, имеющих резистентность к лекарствам. Если ситуация не изменится, в 2050 году эти инфекции будут убивать уже по 10 миллионов человек. Мы столкнемся с тем временем, которое наблюдалось до открытия пенициллина в 1940-м году, когда воспаление легких, туберкулез или сепсис почти всегда означали смертный приговор.Ученые из США совместно с историками, специализирующимися на Средневековье, микробиологами, фармацевтами, паразитологами и прочими специалистами из других стран мира объединились в специальную команду, занимающуюся поиском лекарств в древних документах. Они убеждены, что проблему антибиотикорезистентных бактерий можно разрешить за счёт более детального анализа медицинской истории. Современные технологии помогут провести этот анализ максимально быстро, выделив те самые ингредиенты, которые окажутся максимально эффективными. Создается гигантская база данных средневековых медицинских рецептов, и все они будут тщательно проверены в лабораториях. Это первая серьезная попытка создать подобную базу данных не для истории, для лечения людей.