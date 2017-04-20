Интимная пластическая хирургия

Природа дала женщине благородную и великую миссию – стать продолжательницей человеческого рода. Беременность, роды и кормление ребенка - это все является обязанностью женщины, и это замечательно. Однако выполнение своего долга часто вызывает неприятные последствия для женщины в интимной зоне. Принимая во внимание изменение гормонального фона, становится понятно, почему часто после родов выкармливания грудью ребенка женщины чувствуют себя менее привлекательными и сексуальными. Зачастую единственный способ борьбы с последствиями родов является интимная пластическая операция.Женщин угнетают появившиеся растяжки, потеря упругости кожи живота, отложение подкожного жира, отвисшая в результате кормления грудь и многое другое. Также часто после родов влагалище растягивается и затем не может вернуться к дородовой форме, притупляется чувственная восприимчивость тазового дна, и в результате происходит снижение сексуальной чувствительности. Эти моменты провоцируют развитие сексуальной дисфункции у партнеров, сказываются на половой жизни, понижается качество интимных отношений. Большую роль играет психологическое состояние женщины, ее отношение к своему изменившемуся телу. В результате женщина теряет сексуальную уверенность в своей привлекательности для партнера.Однако выход есть. Для обретения благополучия в интимной сфере рекомендуются специальные диеты и занятия спортом. Но если эти приемы не могут решить данную проблему, то на помощь приходит пластическая хирургия для женщин. Это оптимальный выход из сложившейся ситуации. Незначительно сужая нижнюю часть живота и делая пластику лобка, можно прилегающие части женского тела вернуть к исходному упругому дородовому состоянию. Чтобы восстановить потерянную сексуальную чувствительность супружеской пары и нормализовать их половые отношения, проводят операцию, направленную на сужение вагинального канала у женщины, а при необходимости проводят дополнительное усиление тазового дна.В интимной пластике применяется целый набор функциональных и эстетичных способов коррекции. Избыток кожи внизу живота, раздражающий и огорчающий женщину, удаляют, а излишки жировых отложений на лобке убирают при помощи липосакции. За счет сокращения ткани влагалище, чрезмерно растянутое после родов, сужается. Такой же эффект можно получают путем уменьшения половых губ. При необходимости одновременно ушиваются мышцы таза, ослабленные родами. Такая операция служит профилактикой недержания, повышает качество секса, возвращает женщине привлекательность и сексуальность. При этом нужно иметь в виду, что оперативное вмешательство показано только в том случае, если женщина больше не планирует рожать, или будет это делать путем кесарева сечения.