Всем известно, что во рту человека скапливается максимальное количество микробов. Бактерии могут вызывать ряд неприятных заболеваний, которые сказываются не только на состоянии зубов, но и всего организма. Во избежание неприятных последствий необходимо следить за состоянием зубов, регулярно посещать стоматолога, следить за гигиеной полости рта, чистить зубы утром и вечером и удалять остатки пищи после еды.Основные методы лечения зубовВ зависимости от заболевания и степени его тяжести стоматолог выбирает методы лечения зубов. Различают три основных направления стоматологии:1. Лечение зубов. Сюда относятся лечение каналов зуба, кариеса, периодонтита, установка световых пломб. Терапевтическая стоматология используется в целом для удаления очага заболевания, сохранения зубов, профилактики дальнейшего поражения.2. Удаление зубов. Применяется, когда зуб нельзя вылечить. В основном хирургия применяется для удаления зуба мудрости, гранулем, удаления гнойных образований на корнях, при лечении флюса.3. Лечение десен. В зависимости от степени тяжести, заболевания десен разделяются на пародонтит, пародонтоз и гингивит. Одной из основных причин потери зубов являются болезни десен.Стоматолога необходимо регулярно посещать по ряду причин:- Врач уже на ранней стадии может определить наличие кариеса (т.е. воспалительного инфекционного заболевания, которое поражает эмаль зуба), который может не распознаваться вначале. Если кариес не лечить на ранних этапах, он может поразить корень зуба, что способно вызвать пульпит. В таком случае приходится удалять зубной корень. Зуб при этом будет не только реагировать на холодное и горячее, но и сильно болеть.- Следует регулярно убирать с зубов зубной налет (зубной камень), который приводит к появлению кариеса. В настоящее время зубной налет убирают при помощи лазера (кроме случаев, когда камень находится под десной, для этого врач применяет специальные крючки.- Необходимо также покрывать зубную поверхность фтором. Фтор делает зубы прочными и препятствует появлению микробов.Первые признаки болезней зубовПервыми признаками болезни зубов могут быть зубная боль, кровоточивость десен, опухание тканей, а также реакция на холодное и горячее. В таком случае нужно срочно обратиться к врачу для устранения причины зубной боли. В настоящее время лечение зубов проводят безболезненно за счет применения анестезии, а также очень качественно (за счет материалов, имеющих высокую прочность и хорошие эстетические качества). Анестезия зуба является безопасным процессом, который понижает болевой порог при лечении зубов. Определенные виды анестезии можно применять даже детям и беременным женщинам.