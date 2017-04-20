Ожирение усложняет обнаружение рака простаты

Согласно результатам нового исследования, при наличии лишнего веса или ожирения у пациента стандартные методы обследования на рак предстательной железы могут не обнаруживать опасную патологию. Это грозит тем, что врач просто проглядит рак на начальных стадиях, обрекая больного на мучения.За 2001 – 2004 годы ученые из University of Texas Health Science Center, San Antonio обследовали 2779 мужчин, не имеющих рака простаты. Как оказалось чем тучнее мужчина, тем меньше в его крови содержание простат специфического антигена (ПСА), достоверного маркера рака предстательной железы. Как правило, уровень ПСА менее 4,0 единиц и это значит, что рака нет.Еще больше ухудшает ситуацию тот факт, что рак простаты у толстых мужчин протекает более злокачественно. Вполне возможно, что эта повышенная злокачественность обусловлена именно более поздним обнаружением опухоли. Концентрация ПСА при раке простаты у пациентов с ожирением в среднем на 30% ниже. Ученые надеются, что результаты исследования заставят врачей внимательнее обследовать тучных пациентов на предмет рака простаты, особенно, что касается интерпретации анализов концентрации ПСА в крови. Таким образом, у полных мужчин чувствительность метода обнаружения ПСА в диагностике рака железы снижена. Значит, врачу нельзя надеяться только на технику, нельзя «проглядеть» эту патологию.Антиген, концентрацию которого определяют в крови в ходе анализа, вырабатывается нормальными клетками предстательной железы. Чем выше содержание ПСА, тем больше вероятность, что клетки железы делятся бесконтрольно, а это и есть первый шаг к раку, а может уже и он собственно. Диагноз рак простаты нельзя поставить только на основании показателей ПСА, согласно рекомендациям американских онкологов и урологов необходима биопсия тканей железы.Кроме того, в вопросе о раке «председательской железы», так ее называют в народе, необходимо учитывать данные ранее проведенных исследований, а именно, даже при нормальном уровне ПСА, в 15% случаев может быть рак, а у 66% этих пациентов агрессивная злокачественная форма.Ученые, проводившие данное исследование, не дают объяснений, почему у тучных пациентов при раке железы уровень ПСА ниже. Скорее всего, это связано с тем, что у мужчин с ожирением вырабатывается больше эстрогена, который подавляет тестостерон и таким образом влияет на клетки, продуцирующие антиген.