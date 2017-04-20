«Слишком» здоровое питание снижает интеллект

Снижение содержания холестерина в крови, пропагандируемое современными врачами, чревато снижением интеллектуальных способностей человека. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Бостонского Университета.Ученые под руководством доктора Пенелопы Элиас обследовали 789 мужчин и 1105 женщин, принимавших ранее участие в широкомасштабном Фрамингемском клиническом исследовании (оно проводилось около 10 лет назад и было направлено на поиск факторов, провоцирующих развитие сердечной недостаточности). Каждому из участников был предложен набор тестов, по которым определялись их интеллектуальные способности. В первую очередь ученых интересовали способности людей к решению логических задач и концентрации внимания. Одновременно у участников исследования брались образцы крови, в которых определялось содержание различных форм холестерина.Анализ полученных данных показал, что у людей с максимально низким содержанием холестерина интеллектуальные функции снижены по сравнению с людьми с высоким содержанием холестерина на 49%. В первую очередь это касалось способностей людей к решению задач на поиск соответствий, запоминанию больших последовательностей слов и концентрации внимания.Сделанный исследователями вывод весьма однозначен — чем меньше холестерина содержится в крови человека, тем больше у него может быть проблем в области мышления и запоминания информации. Однако при этом ученые отмечают, что они не рассматривали вариант «принудительного» снижения содержания холестерина с помощью соответствующих лекарственных препаратов — низкий холестерин крови некоторых участников исследования был обусловлен исключительно естественными факторами. Поэтому говорить о негативных последствиях холестериноснижающей терапии пока еще слишком рано, а вот сделать определенные выводы относительно последствий перехода на бесхолестериновую пищу вполне можно.«В принципе, в полученных нами результатах нет ничего неожиданного, — рассказала в интервью корреспонденту „Reuters“ доктор Элиас. — Мы уже давно знаем о том, что холестерин выполняет в организме много разных функций. Он входит в состав многих клеточных структур, является исходным веществом для синтеза некоторых гормонов, регулирует состояние клеточных мембран. Поэтому тот факт, что его содержание в крови как-то влияет на процессы высшей нервной деятельности — мышление и запоминание, — вполне предсказуем.»«Мы ни в коем случае не хотим сказать, что люди должны отказаться от модных сейчас диет, предусматривающих снижение потребления холестерина, — продолжила она. — Но все же здесь лучше соблюдать меру — получается, что и избыток, и недостаток этого вещества одинаково вредны для здоровья».Так что не увлекайтесь «безхолестериновым» маслом и мясом. Конечно, они защитят ваши сосуды от атеросклероза, а сердце — от инфаркта. Но как отнесется ваш мозг к тому, что его оставят без жизненно важного для него вещества?