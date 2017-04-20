Приливы при менопаузе увеличивают риск депрессии
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Исследование показало, что 13,3% участниц страдали от умеренных или тяжелых приливов и ночной потливости. В целом среди женщин, участвовавших в исследовании, оказались распространены приливы и симптомы депрессии. Также многие участницы принимали антидепрессанты.
Представительницы прекрасного пола с умеренными и тяжелыми приливами имели симптомы умеренной и тяжелой депрессии чаще, чем женщины с легкими приливами и без приливов. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая возраст, семейное положение и Индекс массы тела (ИМТ).
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