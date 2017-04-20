Приливы при менопаузе увеличивают риск депрессии

В новом исследовании, проведенном в Университете Монаша, приняли участие больше 2000 женщин из Австралии в возрасте от 40 до 65 лет. Ученые оценивали качество жизни участниц и уровень депрессии. Также женщин ответили на вопросы о курении, употреблении алкоголя и приеме психотропных препаратов.Исследование показало, что 13,3% участниц страдали от умеренных или тяжелых приливов и ночной потливости. В целом среди женщин, участвовавших в исследовании, оказались распространены приливы и симптомы депрессии. Также многие участницы принимали антидепрессанты.Представительницы прекрасного пола с умеренными и тяжелыми приливами имели симптомы умеренной и тяжелой депрессии чаще, чем женщины с легкими приливами и без приливов. Исследователи учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая возраст, семейное положение и Индекс массы тела (ИМТ).