Открытие: соленая пища не вызывает жажду
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Исследование показало: при увеличении ежедневного потребления соли с 6 до 12 граммов космонавты начинали пить меньше воды. Значит, большая часть жидкости оставалась в организме. Также специалисты установили, что увеличение потребления соли вызывало у космонавтов повышение аппетита.
По словам ученых, под воздействием соли почки участников исследования начинали реабсорбировать воду. Это приводило к снижению уровня потребления жидкости. Исследователи напоминают: злоупотребление солью увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и остеопороза.
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