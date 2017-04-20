Открытие: соленая пища не вызывает жажду

Ученые из Германии обнаружили: организм человека при употреблении соленого не теряет жидкость, а накапливает ее. Кроме того, оказалось, что соленая еда усиливает голод. Такие выводы исследователи сделали, проанализировав данные российских космонавтов, находившихся на орбите в период с 2009 по 2011 годы.Исследование показало: при увеличении ежедневного потребления соли с 6 до 12 граммов космонавты начинали пить меньше воды. Значит, большая часть жидкости оставалась в организме. Также специалисты установили, что увеличение потребления соли вызывало у космонавтов повышение аппетита.По словам ученых, под воздействием соли почки участников исследования начинали реабсорбировать воду. Это приводило к снижению уровня потребления жидкости. Исследователи напоминают: злоупотребление солью увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и остеопороза.