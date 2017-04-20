Весна - опасное время, с точки зрения развития ЛОР-заболеваний
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Орошение слизистой носа таким раствором избавляет от вирусов и микробов, смывает их. А увлажнению слизистой носа способствует закапывание (2-3 капли 2-3 раза в день) масляного раствора витамина А, оливкового или персикового масла. Люди, подверженные насморкам, могут смело увеличить количество капель до 5-8, а также использовать в профилактических целях противовирусные препараты. Профилактическое полоскание горла соляным раствором также снижает риск инфицирования ослабленного организма. Не рекомендуется употреблять без назначения врача рассасывающие таблетки и пастилки, содержащие антисептики и антибиотики. Леденцы, содержащие натуральные и растительные препараты, могут использоваться самостоятельно при першении в горле.
Весной, когда начинает светить солнце, хочется снять с себя зимнюю одежду. Однако шапки это не касается. Ее просто нужно поменять на более легкую - холодный ветер и не прогретый воздух могут также спровоцировать ЛОР-заболевания. Именно поэтому очень нежелательно мыть голову перед выходом из дома. Лучше это сделать, как минимум, за 3 часа до выхода на улицу. Ранняя весна - также начало сезона аллергии, поэтому тот, кто склонен к этому заболеванию, должен быть начеку. Облегчить течение аллергии помогут препараты группы "Кромоны", которые можно закапывать в нос и глаза за 2-3 недели до предполагаемого обострения".
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