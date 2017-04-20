Слизь лягушек поможет победить грипп
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Известно, что многие пептиды, подавляющие активность бактерий, опасны для клеток млекопитающих. Они проделывают отверстия в клеточной мембране. Ученые выяснили: минимум один пептид (урумин) безопасен для млекопитающих. Именно он содержится в слизи лягушек вида Hydro hylax bahuvistara.
Специалисты провели эксперименты на мышах. Грызунам вводили смертельную дозу вируса гриппа. Однако пептид защищал животных от негативных последствий. Сейчас исследователи ищут способ, который позволит предотвратить разрушение пептидов, обладающих противомикробным действием, ферментами человека. После этого можно будет создать новые лекарства. Также ученые надеются найти пептиды, которые способны справиться с другими вирусами, например, вирусом Зика.
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