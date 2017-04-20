От угревой болезни разработают вакцину
http://zdravoe.com - Добавил milestogo в категорию Дерматология
И вот американские ученые разработали методику, которую многие ждали в течение всей своей жизни: инъекции… от угрей. Звучит слишком эффектно, чтобы быть правдой, но эта мечта может стать реальностью – и все благодаря группе ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые работают над разработкой прививки от акне, которая поможет избавиться от проблем с кожей навсегда.
Угри связаны, в частности, с бактериями P. acnes, которые живут на коже всю свою жизнь, и ранее не рассматривался способ разработки вакцины от этих микроорганизмов, потому что в некотором смысле P. acnes относятся к дружественным представителям микрофлоры.
«Тем не менее, мы обнаружили антитело к токсичному протеину, который P. acnes выделяют на коже – именно этот белок связан с воспалением, провоцирующим вспышку угревой болезни. Вакцина инактивирует его и таким образом предотвратит вспышку угревой сыпи», - объяснили суть действия инновации разработчики.
Gnezdo
Listis
LentaInform
СМИ2
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