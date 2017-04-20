Рак легких гораздо опаснее для женщин: причины и симптомы

Рак легких является одним из наиболее распространенных видов рака у женщин, было доказано, что этот тип болезни опаснее, чем рак молочной железы и матки.Женщины все больше подвергаются воздействию токсичных веществ из окружающей среде и, к сожалению, количество курильщиц значительно выросло в последние годы.Статистические данные показывают, что у тех, кто курил на протяжение более чем 10 лет, на 50% увеличивается риск развития рака легких.Кроме того, легкие курение вызывает преждевременный износ легких, и они становятся более подвержены серьезным заболеваниям дыхательной системы.И, хотя многие люди об этом не знают, рак легких является самой частой причиной смертности из-за болезни среди мужчин и женщин.Отсутствие информации о симптомах этой болезни и постоянное воздействие факторов, которые ускоряют ее развитие, приводит к трагическим последствиям.Рак легких у женщинВ совместном докладе Американского онкологического общества и Международного агентства по изучению рака (IARC) сказано, что рак легких является самой смертоносной болезнью у женщин в развитых странах.Авторы считают, что такие результаты были получены «благодаря» популяризации курения у женщин.«Эпидемия табакозависимости», как профессионалы в этой области предпочитают называть курение, значительно распространилась среди женщин, а в некоторых местах их количество превышает число мужчин.По оценкам экспертов, более 80% положительных диагнозов рака у женщин обусловлены курением, в то время как остальные являются производными от других проблем легких, воздействия токсинов и генетических проблем.Как развивается рак легких?Легкие являются основными органами нашей дыхательной системы, они отвечают за обеспечение организма кислородом и удаления углекислого газа.Рак развивается, когда что-то стимулирует чрезмерный рост клеток и, не будучи своевременно диагностированным, этот рост может привести к появлению метастазов, когда рак проникает в другие ткани тела.Не считаются раком легких опухоли, которые были вызваны метастазами в легких из-за опухоли, появившейся в других частях тела.Какие симптомы у рака легких?Одна из причин, почему этот рак настолько смертелен кроется в том, что почти всегда его начальные симптомы сложно идентифицировать.Сначала он может развиться, маскируясь под обычное респираторное заболевание и, как правило, пациенты часто лечат его средствами от кашля и т.д.Хотя его признаки становятся более очевидными, когда болезнь осложняется, некоторые пациенты имеют незаметные симптомы, что даже врачи не могут поставить верный диагноз.Самое страшно то, что без своевременной диагностики, рак быстро переходит в неизлечимую стадию.Поэтому, важно знать, какие у него симптомы, чтобы при малейшем подозрении провести полное обследование у врача:Чувство усталости.Кашель и боль в горле.Внезапная потеря веса.Затрудненное глотание и дыхание.Одышка и боль в груди.Слизь и выделения. Кашель с кровью.Боль в костях.Обструкция верхней полой вены.Постоянные эпизоды лихорадки и предрасположенность к пневмонии.Симптомы этого вида рака могут варьироваться в зависимости от организма пациента и степени тяжести болезни.На самом деле, некоторые люди не имеют вообще никаких симптомов, и верный диагноз можно поставить лишь сделав им флюорографию.Как предотвратить рак легких?Хотя рак легких это заболевание, которое не всегда возможно предотвратить, существуют некоторые здоровые привычки, которые существенно уменьшают риск.Те, кто курят сигареты, прекрасно знают об опасности, и, следовательно, ваше здоровье в ваших руках. Вы можете снизить эту высокую вероятность развития рака в последующие годы.Очевидно, что лучший способ предотвратить рак легких, это бросить курить и избегать пассивного курения, которое не менее опасно.По прошествии 10 лет риск развития рака легких у человека, который бросил курить становится равна этому риску у некурящего.Диета, богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, а также физическая активность также являются отличной профилактикой этой страшной болезни.