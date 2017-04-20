Развеян миф о том, что очень умные люди склонны к суицидам
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При исследовании выяснялось, что мужчины с низкими показателями IQ в три раза чаще самостоятельно сводили счеты с жизнью.
Эти данные развенчивают миф о том, что очень умные люди склонны к суицидам. Ученые изучали показатели IQ у 3000 молодых шведских солдат и наблюдали их в течение 25 последующих лет. Результаты данных исследований представлены в British Medical Journal.
СМИ2
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