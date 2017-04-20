Развеян миф о том, что очень умные люди склонны к суицидам

Ученые из Karolinska Institute (Швеция) обнаружили, что молодые люди с высоким интеллектом имеют меньшую вероятность покончить жизнь самоубийством, чем их сверстники с более низким показателями (IQ) — коэффициента интеллектуальности.При исследовании выяснялось, что мужчины с низкими показателями IQ в три раза чаще самостоятельно сводили счеты с жизнью.Эти данные развенчивают миф о том, что очень умные люди склонны к суицидам. Ученые изучали показатели IQ у 3000 молодых шведских солдат и наблюдали их в течение 25 последующих лет. Результаты данных исследований представлены в British Medical Journal.