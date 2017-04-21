Названы удивительные свойства лимонного сока

Максимум за один раз можно выпивать не более одной трети от целого лимона.Свежий лимонный сок, выжатый в домашних условиях, очень просто получить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.При этом он так полезен для здоровья, что стоит узнать обо всех его лечебных свойствах, чтобы принять решение пить его каждый день.Ведь многие заболевания можно вылечить или предотвратить лишь с помощью этой простой привычки.Как приготовить лимонный сокЛимонный сок извлекают из мякоти лимона с помощью соковыжималки, это очень просто сделать.Тем не менее, для того, чтобы максимально воспользоваться его свойствами, о которых мы расскажем дальше, рекомендуем выбирать органические лимоны, чтобы вы могли также использовать и их кожуру, которая очень богата питательными веществами.У неорганического лимона ее не стоит использовать, ведь она содержит значительное количество пестицидов и воска.Итак, мы будем использовать весь лимон, разрежьте его на четыре части и взбивайте в блендере в течение одной минуты, добавив стакан воды (200 мл). Отфильтруйте полученную жидкость — и ваш целебный лимонный сок готов.Цедра лимона придаст этому напитку горький вкус, в дополнение к кислоте. Если вам не нравится его слишком сильный вкус и аромат, вы можете добавить в лимонный сок немного чистой стевии, но не стоит использовать сахар, он уменьшит пользу от этого напитка.1. Мощный антиоксидантЛимонный сок содержит мощные антиоксиданты, поэтому он является отличным средством для предотвращения негативного воздействия свободных радикалов на наш организм. В основном в лимоне содержится витамин С, но также в нем есть флавоноиды и бета-каротин.Свободные радикалы оказывают негативное воздействие в сочетании с вредными привычками, плохим питанием, загрязнением окружающей среды, стрессом и т.д.Продукты, которые содержат антиоксиданты, помогают нам оставаться здоровым и хорошо выглядеть, а также замедляют появление признаков старения.2. Действенное «очищающее» средствоЛимон является одним из фруктов, обладающих очищающими способностями, которые помогают нам избавиться от токсинов, накопившихся в нашем организме. Лимонный сок улучшает работу печени, желчного пузыря и почек, а также улучшает кишечный транзит.Высокое содержание кальция и калия помогает бороться с задержкой жидкости и облегчает работу почек, помогая им выводить отходы из организма.3. Подщелачивает организмЛимон, несмотря на то, что содержит кислоты, обладает способностью нейтрализовать избыток кислоты в желудке и способствует подщелачивания крови и тела в целом.Слишком «кислый» баланс тела, причиной которого может быть неправильная диета, негативные эмоции или загрязнение окружающей среды, делает нас предрасположенными ко многим заболеваниям.Некоторые исследования показывают, что лимон эффективен даже для предотвращения рака, ведь эта болезнь также может быть связана с чрезмерной закисленностью организма.4. Защищает сердечнососудистую системуЛимон содержит значительное количество витамина С, гесперидин и рутин, а также несколько антиоксидантов.Все эти вещества очень полезны для улучшения эластичности вен и артерий, а также для профилактики различных заболеваний, таких как гипертония, повышенный холестерин, варикозное расширение вен, геморрой или атеросклероз.5. Помогает похудетьЛимон является идеальным дополнением к диетам для похудения, так как он обладает способностью ускорять метаболизм и растворять жиры.Это, в сочетании с его свойством устранять лишнюю жидкость из организма, способствует постепенной потере веса и улучшению нашего здоровья. Такой эффект достигается благодаря содержанию в плодах лимона витамина С, пектина и кофеина.С другой стороны, лимонный сок дает эффект насыщения, что делает его отличным средством для контроля аппетита, особенно если мы будем пить его перед едой.6. Улучшает пищеварениеТравяные чаи с небольшим количеством лимонного сока, лимонный сок натощак, как заправка для салатов… Это очень эффективная добавка для улучшения пищеварения.Лимонный сок предотвращает изжогу, помогает переваривать жиры и белки, регулирует аппетит, если вы не хотите есть, или, напротив, переедаете.Мы можем заменить им уксус в салатах, добавить его во все виды рагу и жаркое. Можно также добавлять цедру лимона в десерты.Заправляя лимоном наши блюда, мы помогаем организму легче усваивать железо, что помогает предотвратить анемию естественным путем.