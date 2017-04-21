9 симптомов пониженного давления, которые опасно оставлять без внимания
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Каковы симптомы низкого кровяного давления?
- слабость;
- усталость;
- сонливость;
- головокружение и обмороки;
- потеря равновесия;
- ухудшение или размытость зрения;
- тошнота;
- холодная, липкая кожа;
- бледность.
В чем может быть причина хронической гипотонии?
- беременность;
- гормональные проблемы, такие как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), диабет или низкий уровень сахара в крови (гипогликемия);
- прием некоторых лекарственных препаратов;
- сердечная недостаточность;
- сердечные аритмии;
- тепловой или солнечный удар;
- болезни печени.
Что вызывает ВНЕЗАПНОЕ падение артериального давления?
Внезапные падения артериального давления могут угрожать жизни. Причины этого типа гипотонии могут быть вызваны следующими факторами:
- потеря крови при кровотечении;
- низкая температура тела;
- высокая температура тела;
- сердечная мышечная болезнь, вызывающая сердечную недостаточность;
- сепсис, тяжелая инфекция крови;
- сильное обезвоживание от рвоты, диареи или лихорадки;
- реакция на лекарства или алкоголь;
- тяжелая аллергическая реакция, называемая анафилаксией, которая вызывает нерегулярное сердцебиение.
Вам стоит обратиться к врачу, если:
Вы испытываете любой из перечисленных выше симптомов.
Вам был поставлен диагноз «низкое кровяное давление» и наблюдается увеличение частоты симптомов, таких как обмороки.
Вы испытываете симптомы в результате приема лекарств.
Когда ваше кровяное давление становится очень низким, существует значительная опасность того, что ваше тело не получит достаточного количества кислорода для выполнения своих нормальных функций.
Недостаток кислорода может привести к нарушению функционирования сердца и мозга и вызвать проблемы с дыханием, а в редких случаях даже коллапс.
СМИ2
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