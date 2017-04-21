Группа финских исследователей разработала метод раннего выявления болезни Альцгеймера по анализу крови. Ученым удалось обнаружить признаки развития заболевания за пять лет до появления симптомов. Результаты их работы опубликованы 13 декабря в журнале Translational Psychiatry.В исследовании приняли участие 226 мужчин и женщин в возрасте около 70 лет, за здоровьем которых ученые наблюдали в течение пяти последующих лет. К началу исследования у 37 из них была выявлена болезнь Альцгеймера, 46 человек не имели никаких проблем с памятью, а 143 участника жаловались на забывчивость.Ко времени окончания исследования у 52 человек из группы "забывчивых" также была диагностирована болезнь Альцгеймера. Сравнивая образцы их крови с образцами крови тех, у кого оказалась просто плохая память, ученым удалось выявить биомаркеры, указывающие на начало развития заболевания.Ими оказались три группы метаболитов - веществ, образующиеся в клетках, тканях и органах в процессе обмена. Концентрация этих веществ в крови людей, у которых в течение пяти последующих лет проявились симптомы болезни Альцгеймера, оказалась повышенной.Авторы исследования рассчитывают, что в течение ближайших трех лет методика раннего выявления заболевания по анализу крови будет введена в широкую практику, а обнаруженные биомаркеры помогут разработать принципиально новые методы лечения болезни Альцгеймера.Кроме того, ранняя диагностика позволит предпринять превентивные меры, скорректировать диету и образ жизни пожилых людей, не дожидаясь массированного поражения мозга.