Развитие лейкемии вызывают 9 мутировавших генов

Хронический лимфолейкоз считается наиболее распространенной формой лейкоза в западном мире. Однако, несмотря на многочисленные исследования, данная болезнь по-прежнему остается слабо изученной научным сообществом, и многое в динамике ее развития до сих представляется непонятным – например, почему некоторые пациенты не могут прожить с ней и пяти лет, в то время как другие живут пятнадцать лет, и даже больше.В рамках нового исследования ученые из США собрали лейкозные клетки 91 пациентов, и сравнили их на генетическом уровне с аналогичными клетками, взятыми у здоровых людей. В результате учеными было выяснено, что развитие лейкоза определяют всего девять генов, причем ранее медики знали о наличии такой способности лишь в отношении двух из них, а в отношении еще двух имелись лишь смутные подозрения.Однако особое внимание исследование ученых приковал к себе лишь один из них – ген SF3B1, который был мутировавшим у 15% пациентов, причем каждый из них имел, крайне неблагоприятный прогноз развития его болезни. Данный ген играет важную роль в функционировании матричной РНК, и в частности ее способности вырабатывать определенные белки. Пока до сих пор не ясно, как именно мутация этого гена влияет на развитие лейкемии, причем в ее особенно тяжелой форме, однако уже, сейчас вновь полученные знания могут помочь медикам в лечении рака крови. По словам самих исследователей, проведя генетический анализ больных лейкемией врачи могли бы делать определенный прогноз относительно динамики развития болезни, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах, и на основе его уже определять дальнейшую методику лечения. В частности, теперь появилась возможность определить – будет ли рак реагировать на лечение посредством традиционной химиотерапии – добавляют ученые.Исследователи также убеждены, что новое открытие несет с собой большие перспективы и в плане возможности появления новых методик борьбы с раковыми заболеваниями. Если предположить, что в будущем ученые научатся искусственно изменять генотип и убирать из клеток мутировавшие гены, то это открывает большие перспективы борьбы как с лейкемией, так и со многими прочими разновидностями раковых заболеваний.