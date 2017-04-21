Правильная диета может заменить антидепрессанты
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Дрю Рэмси, клинический психиатр из Колумбийского Университета, вместе с писателем Тайлером Грэхамом утверждает: правильное питание - залог здоровой психики. Это утверждение подкрепляет статистика (не случайно за последние десять лет число лиц с ожирением и депрессией выросло в разы).
Режим, позволяющий сбросить вес просто за счет сокращение потребления жира и калорий, здесь не поможет. Нельзя забывать о соединениях, помогающих поддерживать работу мозга. В их число входят магний, витамин B12 и конъюгированная линолевая кислота. Поэтому в рационе должны быть полезные жиры - оливковое масло, цельные злаки, овощи и мясо.
По мнению специалистов, такой рацион позволит не только повысить степень удовлетворенности жизнью, но и легко похудеть. В качестве примера они приводят истории людей, постоянно считающих калории, находящихся в состоянии невроза, которым никак не удается сбросить вес.
Listis
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
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