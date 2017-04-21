Правильная диета может заменить антидепрессанты

Известно, что обработанные продукты с большим содержанием сахара и жира плохо сказываются на фигуре. Однако, по мнению авторов книги "Счастливая диета", подобный рацион делает нас также несчастнее, ведь еда напрямую влияет на настроение.Дрю Рэмси, клинический психиатр из Колумбийского Университета, вместе с писателем Тайлером Грэхамом утверждает: правильное питание - залог здоровой психики. Это утверждение подкрепляет статистика (не случайно за последние десять лет число лиц с ожирением и депрессией выросло в разы).Режим, позволяющий сбросить вес просто за счет сокращение потребления жира и калорий, здесь не поможет. Нельзя забывать о соединениях, помогающих поддерживать работу мозга. В их число входят магний, витамин B12 и конъюгированная линолевая кислота. Поэтому в рационе должны быть полезные жиры - оливковое масло, цельные злаки, овощи и мясо.По мнению специалистов, такой рацион позволит не только повысить степень удовлетворенности жизнью, но и легко похудеть. В качестве примера они приводят истории людей, постоянно считающих калории, находящихся в состоянии невроза, которым никак не удается сбросить вес.