Преэклампсия и эклампсия могут развиваться после родов

Послеродовая преэклампсия и эклампсия может произойти от дня до недели после нормальных родов.С улучшением дородового наблюдения и профилактическим использованием сульфата магния в период родов, было отмеченное сокращение уровня преэклампсии в последние годы, и изменения в повышении частоты эклампсии в поздний послеродовый период.Доктор Зайн Ал-Сафи (Zain Al-Safi) (Wayne State University School of Medicine/Detroit Medical Center) и коллеги оценил демографические показатели, клиническое течение, и осложнения отсроченной послеродовой преэклампсии у 152 женщин.Пациентки были повторно госпитализированы в стационар между двумя днями и шестью неделями после выписки с диагнозом послеродовая преэклампсия. Почти у двух третей женщин не было никакого предшествующего диагноза гипертензии в течении беременности. Двадцать семь получали сульфат магния во время родов.Шестьдесят девять процентов женщин жаловались на головную боль. Другие симптомы были представлены одышкой, нарушением зрения, тошнотой, рвотой, отёками, судоргами, другим неврологическим дефицитом, и болью в эпигастрии.У 15% пациенток развилась эклампсия, и больше чем у 90 % поступивших - в течение семи дней после выписки из больницы.В логистической регрессионной модели молодой возраст ассоциировался с 13%-ым увеличением шансов развития эклампсии, в то время как более низкий гемоглобин при повторном поступлении был связан с 25%-ым сокращением шансов развития эклампсии.«Возможность отсроченной послеродовой преэклампсии и эклампсии должна приниматься во внимание, независимо от наличия гипертензии перед выпиской из стационара», - заключают исследователи.