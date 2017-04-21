Несколько способов снизить показатели холестерина в крови

Заболевания сердечнососудистой системы сегодня являются самыми массовыми убийцами в мире. Причины их возникновения могут быть различными, однако очень часто всему виной высокий уровень холестерина в крови, при наличии которого образуются холестериновые бляжки, которые впоследствии приводят к закупорке сосудов и образованию тромбов.Чем это может закончиться не секрет, однако всего этого при наличии должного желания можно избежать. Вот несколько простых способов снизить уровень холестерина в крови:1. Физические упражнения - в результате одного исследования люди, практически находившиеся на грани сердечного приступа начинали заниматься спортом с небольшими нагрузками под надзором врачей. В результате такой терапии риск возникновения инфаркта у них снизился в среднем на 25% буквально за пару месяцев.2. Статины – это соединения, которые содержаться в ряде специализированных лекарственных препаратов. Согласно, имеющимся у медиков данным, курс приема таких препаратов поможет снизить показатели так называемого плохого холестерина в Вашей крови в среднем на 50%. Вместе с тем, ученые советуют в большинстве случаев делать выбор в пользу более натуральных способов снижения уровня холестерина.3. Пищевые волокна – относительно дешевый, простой и доступный способ. Пищевые волокна содержат многие овощи и фрукты, а также некоторые хлопья. Регулярное употребление их в пищу поможет снизить уровень холестерина в крови на 5% - сравнительно небольшая цифра, однако польза от употребления пищевых волокон в целом для организма, как известно, является довольно обширной.4. Продукты с низким содержанием жиров – а вот правильное питание помогает снизить уровень холестерина на 20%. Здесь все очень просто – следует отказаться от таких вещей как красное мясо и картофель фри, и перейти на различные виды рыбы и курятину.5. Фибраты – специальные препараты с содержанием фенофибрат и гемфиброзил помогают снизить уровень холестерина в крови от 25% до 50%, что является весьма значительными показателями. Как и в случае со статинами употреблять их слишком часто не рекомендуется, хотя непосредственных проблем со здоровьем их употребление за собой и не влечет.