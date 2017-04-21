Как показало исследование, проведённое американскими и канадскими учёными, у 40% полицейских имеют место нарушения сна, включая апноэ во сне и бессонницу.При этом у полицейских с нарушениями сна более чем вдвое чаще встречался "синдром выгорания", депрессия и тревожные расстройства, чем у полицейских с нормальным сном; за последующие два года они совершили на 40-60% больше административных нарушений и вызванных усталостью ошибок, чаще пренебрегали правилами безопасности и были более склонны к засыпанию за рулём. Кроме того, на полицейских с нарушениями сна поступало больше жалоб от населения, они чаще проявляли признаки гнева и раздражения в отношении подозреваемых.В настоящем исследовании участвовали около 5000 полицейских из США и Канады, которых обследовали на нарушения сна и общее состояние здоровья и затем наблюдали в течение 2 лет. Средний возраст участников составил 38-39 лет; большинство из них находились на службе в полиции уже более 10 лет.Хотя бы одно нарушение сна обнаружилось у 40% полицейских. Причём чаще всего отмечалось апноэ во сне (треть всех обследованных), затем шла умеренная и тяжёлая бессонница и синдром сдвинутого суточного ритма, характерный для людей, которые работают ночами."В целом, в обществе складывается отношение ко сну как к признаку слабости, - говорит д-р Michael Grandner из Центра нейрофизиологии сна и суточных ритмов при Университете штата Пенсильвания в Филадельфии, автор комментария к статье о результатах исследования, опубликованной в "Журнале Американской медицинской ассоциации" (American Medical Association). - А когда в вашем окружении проявление слабости отнюдь не поощряется, возникает социальное давление, вынуждающее людей не обращать внимание на нарушения сна".С другой стороны, если нарушениями сна страдает полицейский, это ставит под угрозу здоровье и безопасность остальных граждан, добавляет он.По мнению учёных, полицейские управления должны следить за тем, чтобы их сотрудники, испытывающие проблемы со сном, вовремя получали соответствующее лечение, включая лекарственные препараты, электросон и - при необходимости - изменение графика работы с сокращением сверхурочных часов и длительных дежурств.Как отмечают исследователи, апноэ во сне чаще встречается у лиц с избыточным весом, между тем почти 80% всех обследованных полицейских имели лишний вес или ожирение.Что интересно, меньше всего случаев лишнего веса и апноэ зафиксировано среди полицейских штата Массачусетс, и это вовсе не случайное совпадение: в этом штате сотрудникам полиции каждую смену предоставляется оплачиваемый час на занятия физическими упражнениями. Кроме того, среди них регулярно проводятся тесты, симулирующие погоню за подозреваемым и транспортировку пострадавшего. Если полицейский проходит тест, он получает прибавку к зарплате.По словам авторов исследования, такие правила в полицейском управлении могли бы стать примером для всех подобных учреждений в США и Канаде.