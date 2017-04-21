Стрессы на работе повышают риск заболеваний сердца у женщин моложе 50 лет

Стрессы на работе повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин до 50 лет, утверждают датские исследователи.Ученые провели исследование, в котором приняли участие более 12 тыс. медсестер. Проанализировав возраст и напряженность работы, специалисты установили, что стрессы на рабочем месте оказывают наибольшее негативное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы женщин в более молодом возрасте, а именно до 50 лет.Опираясь на результаты исследования, ученые полагают, что для женщин старше 50 лет необходимо искать другие факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, так как в этом возрасте опасность таких болезней очень велика. В свою очередь, женщинам моложе 50 лет специалисты рекомендуют по возможности избегать стрессовых ситуаций на работе.Также есть данные предыдущих исследований о вреде стрессов на работе, оказывающих негативный эффект на здоровье сердца мужчин, сообщили эксперты.