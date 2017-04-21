Открытие: сладкие напитки увеличивают риск деменции и инсульта

Специалисты из Бостонского университета обнаружили: регулярное потребление сладких напитков, таких как газировка и фруктовые соки, может привести к ухудшению памяти, уменьшению объемов мозга в целом и уменьшению объема гиппокампа (центра памяти). Еще ученые выяснили, что ежедневное употребление диетической газировки повышало вероятность инсульта и деменции втрое.Исследователи проанализировали данные примерно 4000 человек старше 30 лет. Добровольцам делали МРТ. Также участники проходили когнитивные тесты. Кроме того, ученые наблюдали за другими добровольцами в течение 10 лет. Среди 2888 человек в возрасте 45 лет и старше специалисты искали случаи инсульта, а среди 1448 участников в возрасте 60 лет и старше - случаи деменции.Исследование показало, что сладкие напитки негативно влияли на мозг. Добровольцы, которые регулярно употребляли диетическую газировку, чаще сталкивались с инсультами и деменцией. Также эти люди нередко страдали от диабета, который, как известно, увеличивает риск слабоумия. Однако связь между диетической газировкой и деменцией сохранялась даже после исключения диабетиков из исследования.