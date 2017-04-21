Твердый сыр спасет от проблем с зубами

Исследователи из Индии выяснили, что твердый сыр защищает зубы от кариеса. Он способствует поддержанию нормального кислотно-щелочного баланса в полости рта. Специалисты провели эксперимент. В нем приняли участие 75 добровольцев в возрасте от 12 до 16 лет.Ученые хотели узнать, как употребление молочных продуктов влияло на состояние полости рта. Специалисты разделили участников на три группы. Первая группа употребляла твердый сыр, вторая - йогурт без сахара, третья - коровье молоко. До и после употребления этих продуктов исследователи измеряли уровень рН во рту добровольцев.Эксперимент показал: когда уровень pH опускался ниже 5,5, риск развития кариеса и эрозии эмали зубов повышался. Употребление твердого сыра предотвращало снижение уровня pH и, соответственно, защищало зубы от кариеса и эрозии. Йогурт и молоко на кислотно-щелочной баланс во рту не влияли.