Многие медики курят и едят вредную пищу, показало исследование
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Исследование показало, что почти 75% медиков питались неправильно. 54% весили больше, чем работники других сфер. Кроме того, 11,2% медицинских работников курили табачные изделия, не являющиеся сигаретами, например, трубки и сигары. Однако у работников здравоохранения были и преимущества перед остальными.
Так, медики были достаточно активными, и у них оказались снижены уровни глюкозы и холестерина в крови. Специалисты предложили ряд мер, которые помогут укрепить здоровье медработников. В их числе борьба с курением, ограничения на сверхурочную работу и оплачиваемый отпуск по болезни.
СМИ2
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