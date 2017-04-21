Многие медики курят и едят вредную пищу, показало исследование

Работники сферы здравоохранения курят и питаются неправильно чаще, чем люди, которые работают в других сферах. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные более 6000 человек старше 45 лет, работавших в сфере здравоохранения. Специалисты оценивали факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.Исследование показало, что почти 75% медиков питались неправильно. 54% весили больше, чем работники других сфер. Кроме того, 11,2% медицинских работников курили табачные изделия, не являющиеся сигаретами, например, трубки и сигары. Однако у работников здравоохранения были и преимущества перед остальными.Так, медики были достаточно активными, и у них оказались снижены уровни глюкозы и холестерина в крови. Специалисты предложили ряд мер, которые помогут укрепить здоровье медработников. В их числе борьба с курением, ограничения на сверхурочную работу и оплачиваемый отпуск по болезни.