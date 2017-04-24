Заболевания щитовидной железы могут стать причиной психиатрических проблем

У пациентов с депрессией, беспокойством и психиатрическими заболеваниями часто обнаруживается аномальный уровень гормонов щитовидной железы в крови, и лечение этой проблемы может привести к улучшению настроения, памяти и когнитивной функции.Психиатр North Shore-Long Island Jewish Health System Рассел Джоффе и его коллеги пришли к выводу, что лечение скрытого гипотиреоза, которым страдают около 2% американцев, может облегчить психиатрические проблемы некоторых пациентов и даже предотвратить снижение когнитивных способностей.Множество причин может привести к нарушению функции щитовидной железы, вероятность которого повышается с возрастом. Переизбыток гормонов щитовидной железы ускоряет метаболизм, что может вызывать потливость, сердцебиение, потерю веса и тревожность. Недостаток этих гормонов может стать причиной быстрой утомляемости, набора веса и вялости, а также депрессии, неспособности сконцентрироваться и проблем с памятью. Доктора уже давно спорят о том, что первично - проблемы с щитовидной железой или психиатрические симптомы. По словам доктора Университета Брауна Дженнифер Дэвис, пациентам с проблемами щитовидной железы часто ошибочно диагностируют психиатрические заболевания.Некоторые доктора полагают, что пациентов с эмоциональными расстройствами и скрытыми формами гипотиреоза следует лечить, прописывая им гормоны щитовидной железы. Однако эндокринологи спорят о необходимости лечения скрытого гипотиреоза. С одной стороны, такое лечение может повысить нагрузку на сердце и привести к осложнениям при остеопорозе у женщин, отмечает доктор Джоффе. С другой стороны, если заболевание не лечить, это тоже может привести к росту стрессовой нагрузки на сердце и, согласно некоторым исследованиям, повысить риск болезни Альцгеймера и других форм слабоумия.У женщин проблемы с щитовидной железой возникают с гораздо большей вероятностью, чем у мужчин, особенно после 50 лет, и некоторые специалисты полагают, что нежелание лечить скрытые формы болезни в определенной степени объясняется гендерными мотивами: "Существует ужасное предубеждение против женщин, приходящих к врачу с незначительными жалобами на эмоциональное состояние. Эти жалобы обычно игнорируют или списывают на стресс или беспокойство", - признает доктор Дэвис.Еще одна трудность связана с тем, что многим экспертам неясно, какой уровень гормонов щитовидной железы следует считать "нормальным", продолжает издание. "У пациента может быть уровень ТТГ 5, что многими врачами считается недостаточно высоким, чтобы вызывать какие-либо симптомы. Однако если изначально у человека был уровень ТТГ около 0.5, то 5 означает увеличение ТТГ в десять раз, и для данного человека это может быть болезнью", - отмечает заведующий отделением клинической эндокринологии Beth Israel Deaconess Medical Center в Бостоне доктор Джеймс Хеннеси, считающий, что пациентов с ТТГ от 5 до 10, особенно с психиатрическими расстройствами, следует лечить тиреоидными препаратами.