Опасные заболевания могут стать причиной использования самых обычных вещей

Есть вещи, которые мы используем в быту буквально каждый день, без которых мы не мыслим своей жизни, и которые мы уже давно перестали воспринимать как угрозу. А зря. Ученые решили составить список 5 наиболее часто встречающихся предметов, используемых нами регулярно и при этом несущих с собой вполне реальную опасность для нашего здоровья.1. Духи и одеколоныПарфюмерия содержит более 20 видов различных канцерогенов, которые мы с большей или меньшей регулярностью напрыскиваем на свою кожу или одежду. Духи и одеколоны очень часто способны стать непосредственной причиной развития рака – это факт, являющийся сегодня столь же известным, сколь и игнорируемым. Исключение составляют только так называемые безопасные духи, полностью сделанные на основе эфирных масел, однако потребляются они, как показывает практика, значительно реже своих вредных аналогов.2. Обработанные мясные изделия, ветчина и колбасаКоличество разнообразных переработанных мясных изделий сегодня является неисчислимым, и всем им присуща одна очень интересная особенность – в сравнении с обычным мясом они очень медленно портятся. Задумывались почему? Все дело в нитрите натрия, который добавляется сюда специально с целью уничтожения определенных микроорганизмов, ускоряющих процесс порчи такого рода продукции. Данный химический элемент является настоящим ядом для Вашей поджелудочной железы, и способен стимулировать развитие различных форм рака, а также диабета второго типа.3. Игровые консоли и приставкиКомпьютерные игры быть может в чем-то и полезны, однако вред от их использования является куда более существенным, чем польза. Ученые выяснили, что так называемые шутеры (стрелялки от первого лица) развивают у детей чувство безразличия к насилию, снижают уровень интеллекта и стимулируют развитие синдрома дефицита внимания. К каким последствиям все это может привести догадаться не трудно.4. Мобильные телефоныВина мобильных телефонах в таких заболеваниях, как рак головного мозга и мигрень пока не доказаны, однако то, что чрезмерно частое использование такого рода устройств может повлечь развитие диабета третьего типа – это вполне хорошо изученный наукой факт.5. Дешевая одеждаДешевая одежда отличается от более или менее дорогой, тем, что содержит огромное количество ГМО материалов, красителей и пестицидов, которые медленно, но верно, разрушают Ваш организм на всех направлениях. Причем для Вас самих такой процесс всегда остается незамеченным.