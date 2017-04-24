Стресс приводит к появлению угревой сыпи у взрослых женщин

Согласно последнему изысканию дерматологов из Университетской больницы Нантес, угревая сыпь в последнее время стала особенно часто диагностироваться у успешных женщин от 25 лет и старше. Притом, в подростковом возрасте у них могло не быть подобных проблем с кожей.Ученые предполагают, что всему виной стресс. Современные женщины, по сравнению с предыдущими поколениями, испытывают большее давление. А вследствие стресса вырабатываются мужские гормоны, провоцирующие более активную выработку кожного сала и забивание пор.Анализ высыпаний на коже взрослых людей показал: угри не похожи на подростковые. Обычно у подростков они имеют место на поверхности кожи на Т-зоне (подбородок, нос, лоб). А вот у женщин старше 25 лет воспаления находятся глубоко под верхним слоем кожи.Еще исследователи установили, что 85% женщин страдают от обострения высыпаний до и во время месячных. Курильщицы тоже имеют более частые и сильные высыпания, так как никотин активизирует выработку кожного сала.В целом же женщины в три раза чаще сталкиваются с подобными проблемами, чем мужчины, возможно, из-за большей чувствительности кожи к мужским гормонам. По словам Сюзанны Барон из Госпиталя Кента и Кантербери, необходимо переосмыслить отношение к акне у взрослых людей.