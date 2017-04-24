Лечение акне вызывает боль в горле

По данным недавнего исследования, молодые люди, принимающие антибиотики внутрь для лечения акне, чаще страдают от боли в горле.И хотя нельзя сказать однозначно, что боль в горле вызывают именно эти препараты, длительный приём антибиотиков, по словам учёных, может изменять баланс микроорганизмов в глотке, что в свою очередь может приводить к размножению патогенных штаммов."Такие люди более восприимчивы к заболеваниям верхних дыхательных путей, и мы не знаем в точности, почему", - говорит д-р David Margolis из Университета штата Пенсильвания в Филадельфии, участвовавший в исследовании. Люди, принимающие антибиотики (чаще всего тетрациклины) для лечения акне, обычно молоды и здоровы, и могут продолжать лечиться таким образом месяцами и даже годами, поэтому очень важно понимать последствия такого лечения, отметил он.Однако до настоящего времени группа д-ра Margolis не обнаружила повышенного риска устойчивости к антибиотикам при их приёме для борьбы с акне. Между тем, боль в горле, по его мнению, во многих случаях стоит того эффекта, который дают антибиотики при акне. "Острые респираторные заболевания дыхательных путей обычно протекают легко и проходят самостоятельно", - поясняет он.Вместе с коллегами д-р Margolis провел два отдельных исследования среди студентов и выпускников колледжей в Пенсильвании. В ходе первого они опросили 266 студентов на предмет наличия у них акне и приёма антибиотиков внутрь для их лечения. Также студенты ответили, была ли у них боль в горле за последний месяц.Десять из 15 студентов, принимавших антибиотики, отметили, что у них недавно болело горло. Для сравнения из 130 студентов с акне, не принимающих антибиотики, на боль в горле в последний месяц пожаловались 47 (около трети). Среди студентов, не имеющих акне, боль в горле в последний месяц испытывали чуть меньше, чем в предыдущей группе.Во втором исследовании учёные наблюдали в течение учебного года другую группу из почти 600 студентов, отмечая, кто из них страдает акне, принимают ли они антибиотики и как часто обращаются к врачу с болью в горле.Более 11% студентов с акне, принимающих антибиотики, регулярно посещали врача с болью в горле. Среди тех, кто не принимал лекарства, таковых оказалось около 3%. Студенты, использовавшие для лечения акне наружные средства (лосьоны и мази), содержащие антибиотики, не попадали в группу повышенного риска.Исследователям не удалось выявить конкретный микроорганизм, вызывающий боль в горле. Так, тест на стрептококки оказался положительным лишь у нескольких студентов. Это вставляет клин в теорию о подрыве антибиотиками баланса микроорганизмов, обитающих в глотке, и повышенном риске инфекций, но, с другой стороны, не опровергает её, говорит д-р Margolis."Значение этих работ определить трудно, поскольку мы не знаем, что именно вызывало боль в горле, известно лишь, что это была не стрептококковая ангина", - говорит д-р Guy Webster, дерматолог из Медицинского колледжа Томаса Джефферсона в Филадельфии, не принимавший участия в исследованиях.По его словам, причиной боли в горле могут быть не только инфекции, но и, например, поражение слизистой желудка и повышенное газообразование на фоне антибиотиков, при этом кислое содержимое желудка может попадать в глотку и вызывать боль в горле.Таким образом, люди, принимающие антибиотики и страдающие болью в горле, могут не волноваться и не прекращать лечение: эти симптомы не означают никакой ужасной болезни. Нужно взвешивать все "за" и "против": в конце концов акне могут доставлять множество неприятностей, а антибиотики - проверенный годами метод их лечения, добавляет д-р Margolis.