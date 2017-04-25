Компьютерные игры улучшают когнитивные функции мозга

Мозг людей, регулярно играющих в компьютерные игры, имеет некоторые особенности – к такому выводу пришли ученые в результате ряда исследований. Данные особенности касаются как структуры мозга, так и его способности выполнять свои функции, в частности когнитивные – которые представляют собой способность человека к логическим рассуждениям. По мнению ученых в большинстве случаев данная способность улучшается.Исследователи сформировали контрольную группу, состоявшую из 154 подростков 14 лет, каждый из которых проводил за компьютерными играми, по меньшей мере, 9 часов в неделю. Сканирование мозга испытуемых продемонстрировало резкое увеличение у них активности вентрального стриатума – области мозга, которая отвечает за получение определенных положительных эмоций, и в частности, начинает функционировать, когда человек ожидает солидный денежный выигрыш, вкусный обед или секс. Авторы исследования затрудняются ответить, что конкретно способствует данному явлению – сам факт игры в компьютерную игру, или же те процессы, которые происходят в самой игре.Воздействие на мозг являются комплексным, и в результате помимо всего прочего улучшаются его когнитивные функции. В итоге у подростков могут быть отмечены увеличение IQ, улучшение успеваемости в школе, и способности рассуждать логически. Однако результаты исследования во многом оказались провокационными, поскольку вентральный стриатум помимо перечисленных выше случаев активизируется также и еще в одной ситуации – при приеме наркотиков. Таким образом, фраза “для тебя компьютерные игры как наркотик”, которую родители нередко говорят своим детям, возможно, является в чем-то обоснованной, поскольку, судя по всему, регулярная активизация данной области головного мозга действительно стимулирует развитие некоей привязанности.Так или иначе, окончательные выводы делать пока рано. В настоящее время ученые планируют организовать аналогичное исследование, в котором приняли бы участие только подростки, ранее никогда не игравшие в компьютерные игры. В такой ситуации было бы возможно подробно проследить ход изменений, происходящих в мозгу геймера, и тогда уже определить наличие или отсутствие определенных закономерностей.